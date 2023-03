Météo en Belgique : pluie, vent et conditions glissantes

Une dépression se déplace entre l’Angleterre et la Belgique, et le temps est très chahuté. Trois avertissements de l’Institut Royal Météorologique (IRM) sont en cours. Le premier concerne la pluie, toutes les provinces à l’exception du bord de mer et de la Flandre occidentale sont en jaune jusqu’à ce soir 22 heures, on attend des cumuls de 20 à 25 litres d’eau par mètre carré en 24 heures, le second concerne le vent qui souffle fort partout, jusqu’à ce soir des rafales de 70 à 80 km/h sont envisagées et le troisième débute ce soir à 20 heures et se termine ce samedi à 10 heures, c’est l’avertissement jaune pour conditions glissantes car dans ce flux vigoureux de secteur Nord-Ouest, de l’air froid arrive chez nous si bien que la pluie se transformera en neige en Ardenne ce soir et en début de nuit. Ensuite, parce que les températures seront négatives partout la nuit, des plaques de glaces se formeront et la circulation sera difficile jusqu’à ce samedi en milieu de matinée. Ensuite, nous aurons bien mérité un samedi très lumineux sur l’ensemble des régions.