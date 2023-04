Météo en Belgique : pluie tôt le matin, accalmie ensuite ce vendredi

Demain samedi, pas mal de grisaille à prévoir au petit matin. Le vent diminue sensiblement et se place au secteur nord-ouest, pus au nord. En cours de journée, des éclaircies perceront la couche nuageuse, nous garderons un temps sec mais on sera quand même loin d’un franc soleil. Les températures baisseront par rapport à vendredi, on ne dépassera plus 12 à 16°C.