Météo en Belgique : pluie puis éclaircies ce lundi

La nuit de mardi à mercredi, le ciel va se dégager et il fera froid, des gelées au sol répandues à prévoir. Mercredi, entre éclaircies et passages nuageux, nous devrions rester au sec. Le vent sera discret sans direction précise. Malgré cette météo un peu plus lumineuse le matin, le fond de l’air reste frais, on ne dépassera pas 8 à 11°C. Le ciel se couvrira davantage en fin de journée.

Jeudi, après une matinée ensoleillée, les nuages seront plus nombreux par l’ouest en fin de journée. Il pourrait pleuvoir depuis le littoral en toute fin de période. Côté température, il fera enfin plus doux : 11 à 14°C, c’est encore un peu faible pour la saison.

Vendredi, de l’air encore plus doux mais instable devrait influencer notre temps. On attend 15 à 18°C mais il faudra composer avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux parfois accompagnés d’averses et même localement d’un coup de tonnerre.

Première tendance pour le week-end : douceur avec encore une averse résiduelle samedi, temps plus sec dimanche.