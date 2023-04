Météo en Belgique : pluie puis averses ce mercredi

Une zone de pluie aborde notre pays et nous arrosera copieusement ce matin, en toutes régions. Le ciel est couvert et il faudra patienter quelques heures avant de revoir quelques éclaircies à partir de l’ouest. Le vent de sud-ouest est temporairement encore faible en début de journée, mais il va augmenter au fil des heures pour culminer la nuit prochaine entre 60 et 85 km/h.