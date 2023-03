Météo en Belgique : pluie et vent soutenus

Dès la nuit de samedi à dimanche il fera plus sec et plus frais et un changement de temps se profile pour dimanche avec le retour (enfin) d’un temps plus sec. Au fil des heures le soleil devrait également se montrer de plus en plus. Le vent vire au nord-est et les maxima restent compris entre 6 et 10°C. Le vent diminuera encore la nuit de dimanche à lundi et avec un ciel étoilé, l’air froid devrait s’engouffrer chez nous, ce sera le retour des gelées quasi généralisées avec 0 à -3° du centre vers le sud.

Lundi, journée bien lumineuse mais froide avec un soleil généreux qui tranchera bien avec la météo de cette fin de semaine. Malgré le soleil, on restera entre 7 et 10°C.

Mardi matin, le gel sera encore un peu plus marqué : -2 à -3°C en toutes régions. Le vent, faible, basculera vers l’ouest à sud-ouest et les maxima afficheront 8 à 11°C.

Première tendance pour mercredi, retour de faibles pluies par l’ouest en cours de journée dans une ambiance encore assez fraîche mais cela demandera confirmation.