Météo en Belgique : patience pour les éclaircies ce jeudi

Le temps est calme, doux et sec ce matin. Il y a pas mal de nuages bas voire par endroit (plus localement) du brouillard sur une bonne moitié est du pays, l’ouest et la frontière française devraient retrouver un ciel déjà bien dégagé dès le début de la matinée. Pas exclu que sous un ciel bien gris, un peu de crachin ou fine bruine se produise, notamment sur les Hautes Fagnes, mais cela restera faible et localisé.