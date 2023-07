Météo en Belgique : pas très estivale pour le dernier week-end de juillet

Ce samedi 29 juillet, nuages et averses seront au rendez-vous dès le matin, mais c’est à la mi-journée que l’instabilité va augmenter à partir de la frontière française. Les averses vont s’intensifier et seront localement accompagnées d’un coup de tonnerre. Au fil des heures, une amélioration se dessinera par le littoral avec le retour à un temps calme. Le vent restera modéré avec des pointes de 50 km/h. Les maxima seront compris entre 18 et 23° C.