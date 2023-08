Météo en Belgique : parfum d'automne ce mercredi

Cet après-midi, tandis que des éclaircies sépareront des averses de plus en plus espacées sur l’ouest et le centre, les dernières pluies s’évacueront le long des frontières de l’est. On reviendra à un temps sec et un ciel dégagé en début de soirée. Le vent sera un peu plus sensible aujourd’hui : modéré de secteur ouest. Cela accentuera un peu l’impression de fraîcheur qui se vérifiera avec des maxima de 16 à 20°C.