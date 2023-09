Météo en Belgique : nuageux et venteux ce mardi

L’après-midi, le ciel se couvrira plus franchement des Flandres jusqu’à la Capitale, on pourrait essuyer une averse isolée en bord de mer. Quelques timides éclaircies encore temporairement possibles sur le sud-est. Il fera sec mais venteux avec des rafales de 50 à 70 km/h de secteur sud-ouest. Côté température, ce sera plus frais qu’hier, on " recollera " aux valeurs de saison avec 15 à 17°C sur les reliefs et 20 à 21°C dans le centre du pays.