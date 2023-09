Météo en Belgique : nuageux avec de faibles pluies par moments ce vendredi

Les nuages seront nombreux au-dessus de toutes les régions ce matin. Le temps restera généralement sec, sauf sur le nord-ouest où on attend l’arrivée d’une perturbation et quelques gouttes seront possibles sous les plus gros nuages. Les températures resteront douces pour cette période de l’année : déjà 13 à 18°C prévus au lever du jour et 16 à 20°C des hauteurs vers le centre du pays d’ici la fin de matinée.