Météo en Belgique : nuages bas ce lundi matin avant le retour de quelques éclaircies

Les nuages devraient rester généralement nombreux l’après-midi mais des éclaircies pourront percer par moments, principalement à l’est d’un axe passant par Charleroi, Bruxelles et Anvers. Le temps restera sec en général mais de petites averses pourraient déborder de l’Allemagne sur les régions frontalières en cours d’après-midi. Les maxima se situeront dans les normes de saison et on attend 14°C à la côte, 17°C entre Tournai et Gand, 19°C pour Mons, Bruxelles et entre Saint-Hubert et les Hautes Fagnes, 21°C en région namuroise, 22°C du côté de Liège et Virton, et jusqu’à 23°C dans le Limbourg.