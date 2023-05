Météo en Belgique : nuages bas ce jeudi matin et ciel plus variable en cours de journée

De l’instabilité sera de retour l’après-midi avec des nuages menaçants. Le risque d’averses sera de nouveau présent sur les provinces de Liège et Luxembourg, mais aussi entre le nord du Hainaut et la côte. On devrait rester au sec dans les autres régions jusqu’en fin d’après-midi. On pourra entendre un coup de tonnerre très localement. Les températures seront presque de saison et les thermomètres afficheront des maxima de 12 à 13°C sur le relief ardennais, 14°C dans le sud de la province de Luxembourg et près du bord de mer, et 16 à 17°C sur une large partie centrale.