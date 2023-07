Météo en Belgique : nuages, averses et fraîcheur au programme de ce lundi

Très peu de changement en vue pour mercredi : après une matinée plutôt sèche et lumineuse, le ciel s’ennuagera de nouveau partout et les nuages pourront laisser tomber des averses, sauf au littoral. Les maxima plafonneront entre 17 et 21°C.

Jeudi sera sans doute la journée la plus humide et automnale de la semaine avec un ciel couvert, beaucoup de vent et de la pluie pratiquement toute la journée. Les températures seront en baisse et resteront sous la barre des 20°C : on n’attend pas plus de 16 à 19°C.