Météo en Belgique : nouveau risque orageux ce mardi soir

On note encore quelques averses résiduelles liées aux premiers orages qui ont traversé le pays hier soir et cette nuit mais qui sont restés fort peu actifs. Ces averses restent isolées et nous quittent rapidement ce matin nous laissant entre nuages bas par endroits et ciel plutôt dégagé à d’autres. La matinée sera calme et verra le retour d’éclaircies en toutes régions.