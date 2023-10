Météo en Belgique : matinée lumineuse ce mercredi

L’après-midi, Le ciel se chargera un peu plus en nuages, mais, sauf une averse isolée possible mais peu probable dans le sud-est, nous devrions rester au sec. Le vent est redevenu faible de secteur ouest et les températures moins élevées que ces derniers jours mais toujours correctes pour la saison : 15 à 19°C. Le ciel se dégagera en toute fin de journée.