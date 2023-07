Météo en Belgique : matinée calme puis temps variable ce lundi

Dès la mi-journée, des averses reviendront sur la région côtière et l’extrême ouest d’une manière plus générale. Le risque d’averse sera moins marqué au sud mais on ne pourra exclure une ondée sous un nuage bourgeonnant plus menaçant. Le vent d’ouest soufflera de manière modérée ce lundi et il accentuera l’impression de fraîcheur. Nous serons sous les valeurs de saison avec des maxima de 20 à 22 voire 23°C. Le ciel aura tendance à se dégager en soirée et le temps redeviendra sec partout