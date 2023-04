Météo en Belgique : matin lumineux, après-midi pluvieux

Demain lundi, on prévoit un régime d’averses toute la journée. Des averses assez fréquentes et plus soutenues sur l’est. Après-midi, le temps va se calmer sur les Flandres où on retrouvera un temps plus lumineux. Maxima pour demain encore frais pour la saison avec de 10 à 13°.

Mardi, nous aurons encore un régime instable mais faiblement instable avec en matinée des giboulées possible, du grésille ou des flocons sur les hauteurs de l’est. Les températures seront 5 à 6° en-dessous des normales de saison.

Une accalmie reste au programme pour mercredi et jeudi. Jeudi qui devrait être la plus belle journée de la semaine avec du soleil attendu en journée.