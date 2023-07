Météo en Belgique : mardi calme avant la pluie la nuit prochaine

Cet après-midi, les nuages deviendront plus nombreux, particulièrement sur la moitié nord du pays, on conservera de belles éclaircies sur la moitié sud. Toujours avec le même vent de sud-ouest quelques averses seront possibles du littoral au nord de la Flandre. Plus au sud, nous devrions encore garder un temps un peu plus sec temporairement. Les températures sont tout juste en dessous des valeurs de saison, cela nous donnera 18 à 19°C de l’Ardenne au littoral et une moyenne de 22°C sur le centre du pays.