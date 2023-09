Météo en Belgique : malgré la fraîcheur matinale, c’est une belle journée qui nous attend ce dimanche

Même topo pour la journée de mardi, sans doute la plus douce journée de la semaine avec des températures qui pourront atteindre localement 19 à 23 degrés. Les nuages pourraient se montrer progressivement plus nombreux mercredi, avec même quelques gouttes possibles vers la côte, mais toujours de la douceur et des températures comprises entre 18 et 22°C.