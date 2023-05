Météo en Belgique : lumineux et frais ce mercredi

Demain jeudi, mis à part quelques voiles nuageux d’altitude assez légers, le ciel sera déjà assez bien dégagé dès le matin, puis en cours de journée on gardera une alternance d’éclaircies plutôt larges et de passages nuageux. Le vent de nord-est sera un peu plus discret et la sensation désagréable de cette bise sera moins forte que les jours précédents. Malgré le temps sec et assez lumineux, on ne dépassera pas 13 à 15°C.