On profitera encore de belles éclaircies en première partie de matinée et puis la couverture nuageuse deviendra plus épaisse et compacte depuis la frontière française. Quelques éclaircies résisteront sur la Campine avant midi. Côté températures, on attend de 13 à 14°C sur les hauteurs et à la côte d’ici la fin de matinée et de 15 à 17°C en plaine.