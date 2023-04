Météo en Belgique : les pluies arrivent doucement et s’inviteront pour quelques jours

Ce soir et cette nuit, la perturbation s’évacue par l’est. Retour d’un temps plus sec à l’ouest. Les minima pour la nuit prochaine seront en légère hausse avec en moyenne 7 à 9°. Demain, le ciel sera à nouveau nuageux dans l’ensemble. Les pluies ne devraient arriver qu’en fin de matinée par la Gaume et les Ardennes. On s’attend à des pluies assez copieuses, un peu comme ce samedi. Nous n’aurons pas de chance d’apercevoir le soleil en après-midi. Maxima de 16° environ. La nuit de dimanche à lundi, on attend des averses en toutes régions et des rafales de 60 km/h.