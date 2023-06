Météo en Belgique : les nuages se dissiperont en faveur du soleil ce vendredi

Retour d’un franc soleil presque généralisé pour cet après-midi. Quelques nuages seront toujours présents çà et là sur une partie de la Flandre. Le vent de nord-est restera sensible. Les températures maximales se situeront un peu en dessous des moyennes de saison et ne dépasseront pas 14°C à la côte, 17 à 18°C sur le relief ardennais, 19 à 20°C dans le centre et 21 voire 22°C en Lorraine belge et en Campine.