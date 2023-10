Météo en Belgique : les brouillards le matin par endroits laisseront place à un ciel lumineux et jusqu’à 25 degrés

Jeudi, une perturbation abordera notre pays par le littoral durant la nuit. Elle ondulera sur le pays durant une bonne partie de la journée. Les précipitations seront plus élevées sur le nord du pays. Autrement dit, pas grand-chose attendu au sud du sillon Sambre et Meuse. Il fera un peu plus frais entre 16 et 20 °C.

Vendredi, une nouvelle zone de pluie se rapprochera du pays par l’Angleterre et donnera uniquement quelques gouttes voire de fines averses en cours de journée sous un ciel variable entre nuages et éclaircies. La chaleur s’accentue à nouveau pour une dernière journée de chaleur jusqu’à 24°C.

Samedi, de bonnes averses arriveront en cours de nuit et en journée avec de rares éclaircies et à nouveau une chute des températures, pas plus de 14 à 16°C.