Météo en Belgique : le week-end sera mitigé avant le retour des 20 °C la semaine prochaine

Dimanche, ce que l’on appelle un retour d’est envahira une bonne partie du pays. Le ciel sera gris et un petit crachin s’échappera des nuages. Le Hainaut occidental, la côte et les deux Flandres seront épargnés de cette grisaille.

Lundi, quelques averses pourraient encore se déployer au Sud du sillon Sambre-et-Meuse avant des conditions de plus en plus ensoleillées à partir de mardi et surtout mercredi.

Le soleil et la douceur seront de retour jeudi et vendredi avec des températures de 15 °C à 20 °C.