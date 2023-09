Météo en Belgique : le temps estival se poursuit ce vendredi

Cet après-midi, le soleil restera omniprésent et le ciel sera pleinement dégagé en général, même si quelques nuages peuvent se développer sur la Flandre occidentale. Le ciel pourrait prendre localement un aspect un peu ocre en raison de la remontée des poussières du Sahara vers nos régions. Il fera toujours très chaud avec des maxima de 24°C à Ostende, 26 à 28°C sur le relief ardennais, 30°C pour Virton et 29 à 31°C sur une large partie centrale. Avec ces fortes chaleurs, prenez bien soin de vous et de vos proches les plus vulnérables. L’Institut Royal Météorologique maintient d’ailleurs son avertissement jaune partout, sauf pour la province de Luxembourg et la côte.