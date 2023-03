Météo en Belgique : le temps deviendra instable en cours de journée

Le vent soufflera un peu plus fort cet après-midi avec des rafales jusqu’à 60 km/h. Le temps deviendra un peu plus nuageux et instable dans toutes les régions. Il y aura donc un risque d’averses un peu partout, avec parfois un caractère orageux. Nous resterons dans une relative douceur et les maxima atteindront 11 à 12°C sur le relief ardennais, 13°C le long du littoral, et 14°C dans l’extrême sud ainsi que sur une large partie centrale du pays.