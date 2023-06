Météo en Belgique : le soleil brillera encore toute cette journée de mercredi

Le temps restera estival cet après-midi. Quelques nuages pourront bourgeonner par endroits au fil des heures, surtout dans le sud du territoire. Côté températures, on perdra un petit degré partout avec des valeurs qui resteront tout de même supérieures aux moyennes de saison. On attend 21°C au Signal de Botrange, 24°C ailleurs en Ardenne, 23°C le long des plages, 27°C de Liège à Charleroi et du côté de Virton, et 28°C partout ailleurs, le tout sous un petit vent de nord à nord-est.