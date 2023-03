Météo en Belgique : le point sur la situation neigeuse

Vers midi il neigera déjà plus faiblement sur le centre, on reparlera de neige fondante. Dans le courant de l’après-midi, l’air plus doux va rapidement entrer sur le pays et on aura un dégradé de températures. Les plus fraîches sur l’est avec 3°C mais déjà 9°C du côté de Chimay et de Virton. La situation devrait donc rapidement se normaliser en fin de journée.