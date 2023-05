Météo en Belgique : la suite du week-end sera plus douce et ensoleillée

Les températures deviennent conformes aux normales de saison ce vendredi et tout au long de ce week-end. Il fera même plus doux samedi que vendredi et plus doux dimanche que samedi. Les hautes pressions s’étendent depuis les Açores jusqu’aux pays Baltes, une bise de nord-est légèrement modérée nous amène une masse d’air plus doux mais également quelques nuages parfois un peu plus nombreux.