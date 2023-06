Météo en Belgique : la première vague de chaleur de 2023 a commencé

Les orages prévus en France dimanche resteront dans l’hexagone. Le soleil continuera de briller toute la semaine prochaine avec quelques passages nuageux à l’Est mercredi et jeudi.

La qualité de l’air est médiocre et la Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE) a activé la phase d’avertissement du plan forte chaleur et pics d’ozone.

Chaleur dont il faut se protéger en buvant 1,5 litre d’eau par jour, se nourrir régulièrement, fermer les rideaux aux heures les plus chaudes (entre 11 heures et 15 heures), éviter les activités sportives et prendre des nouvelles des proches les plus vulnérables.