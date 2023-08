Météo en Belgique : la chaleur revient ce vendredi

Demain samedi, les averses continueront à se déplacer au fil des heures d’ouest en est, elles ne seront pas très actives. Le ciel sera donc changeant allant d’éclaircies à ciel menaçant. En soirée, on aura retrouvé un temps sec partout. Par rapport à ce vendredi, on perd un à trois degrés mais cela reste chaud : 24 à 25°C au littoral et en Ardenne et de 26 à 28°C dans le centre du pays.