Météo en Belgique : la chaleur persistera ce dimanche

Cet après-midi, le soleil et la chaleur seront toujours au rendez-vous, avec des maxima de 26 à 28°C sur le relief de l’Ardenne, 30°C pour Virton, Namur et le littoral, 31°C du côté de Liège et 32°C à Mons, Bruxelles et en Campine. L’Institut Royal Météorologique maintient son avertissement jaune concernant la chaleur sur toutes les provinces, exception faite pour la province de Luxembourg et la côte. Le ciel continuera de se voiler légèrement, avec parfois une teinte ocre due au sable du Sahara.