L’anticyclone nous apporte un temps sec et lumineux pour poursuivre cette semaine avec des températures qui ne cesse de grimper pour atteindre jusqu’à 24°C ce mercredi.

Ce matin, après la dissipation des bancs de brume et de brouillard dans certaines vallées, le soleil s’imposera dès l’aube avec un voile de nuage par moments plus épais sur le centre et le nord du pays.