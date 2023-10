Météo en Belgique : l’automne est de retour ce week-end

Dimanche matin, quelques gelées sont envisagées en Ardenne, pas plus de 1 °C à 4 °C au réveil. Possiblement encore quelques averses depuis la province de Limbourg jusqu’à la province de Luxembourg, un temps sec et ensoleillé ailleurs et l’après-midi les températures ne dépasseront pas 9 °C à 12 °C. Lundi sera voilé mais le temps restera sec et mardi sera une très belle journée automnale avec un temps frais à l’aube et des températures de saison l’après-midi.