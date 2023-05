Météo en Belgique : journée la plus douce de cette année ce jeudi

Samedi, retour d’un temps sec et bien doux à nouveau avec des maxima de 17 à 20°C et un vent faible de sud. Des orages localement violents pourraient nous revenir la nuit de samedi à dimanche et nous quitter dimanche matin pour retrouver ensuite de belles éclaircies.

Températures en léger recul dimanche : 14 à 18°C.

Les premières prévisions pour le début de la semaine prochaine nous ramènent à un temps nettement moins doux et plus humide. Plusieurs lignes d’averses devraient se succéder sur nos régions dans une ambiance venteuse et plus fraîche. Raison de plus de profiter de la douceur qui nous arrive ce jeudi.