Météo en Belgique : journée estivale ce mardi

Demain mercredi, on retrouvera le matin un temps temporairement sec mais plus nuageux sur les trois quarts nord du pays, les dernières éclaircies seront pour le sud-est. On surveillera une petite perturbation qui approchera notre littoral où l’on pourrait retrouver quelques averses l’après-midi. Ces quelques faibles averses pourraient progresser jusqu’au centre mais ailleurs dans le pays, ce sera plus sec, notamment au sud. Le vent d’ouest se renforcera à nouveau et les températures repartiront à la baisse : 20 à 24°C.