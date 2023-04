Jeudi, le temps sera plus nuageux. Une perturbation affaiblie traversera le pays d’ouest en est. Elle arrivera en début de matinée par le littoral, touchera le centre vers la mi-journée et le reste du territoire l’après-midi. Quelques faibles averses entrecoupées de période d’accalmie rythmeront cette journée. Température en baisse entre 5 et 11°C sous un vent qui s’orientera au sud et sera plus soutenu.

Vendredi, on terminera la semaine par un temps souvent gris, de timides éclaircies et quelques gouttes de pluie. Le mercure sera stable et toujours trop bas pour la saison entre 7 et 10°C.

Pour ce week-end, ça restera variable entre éclaircies passages nuageux et quelques averses. Plus sec pour dimanche et des températures en hausse entre 10 et 15°C.