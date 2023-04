Météo en Belgique : grisaille matinale ce lundi

Mercredi, les éclaircies se développeront, à priori plus au nord qu’au sud. Malgré la petite bise de nord-est, on gardera un temps sec et les températures grimperont un peu : 12 à 16°C.

Jeudi, le flux d’est se renforce avec le vent et la grisaille est à nouveau présente mais cette fois c’est de l’air frais et instable qui arrive chez nous, se traduisant par le retour de quelques averses, voire giboulées sur les reliefs. Chute du mercure dans les thermomètres : 6 à 12°C seulement.

Le rafraîchissement devrait être bref car dès vendredi, nous devrions déjà retrouver 13 à 16°C mais avec encore et toujours quelques faibles averses en provenance d’Allemagne.

Nous devrions basculer samedi à nouveau dans un flux de sud-ouest, nous garantissant un temps à peu près sec et doux avec des maxima de 14 à 16°C. La prévision devient plus incertaine pour dimanche, à priori entre éclaircies et quelques averses.