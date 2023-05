Météo en Belgique : grisaille et pluie pour ce mardi

Demain, la couverture nuageuse restera compacte et laissera peu de chances d’apercevoir le soleil, sauf éventuellement dans les provinces de Liège et Luxembourg, où quelques rares éclaircies seront possibles. La pluie sera toujours de la partie mais en plus faible intensité qu’aujourd’hui et de manière intermittente. On pourra entendre un coup de tonnerre sous une averse plus intense. Il fera plutôt frais pour cette période de l’année et les maxima seront compris entre 12 et 16°C.