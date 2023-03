Météo en Belgique : grisaille, bruine et vent au programme ce dimanche

Cet après-midi quelques légères pluies sont encore possibles surtout au Sud du Sillon Sambre-et-Meuse sous un ciel encore bien gris mais laissant place tout de même aux éclaircies. Le temps s’annonce plus sec des Flandres jusqu’à la capitale avec quelques apparitions du soleil. On aura toujours un vent soutenu apportant une certaine douceur et des températures qui varieront entre 8 et 13°C.