Demain mercredi, la situation sera assez différente à celle de ce matin puisque le soleil devrait être généreux au réveil avant que de nouveaux bancs de nuages bas ne rejoignent notre pays depuis les frontières allemandes et luxembourgeoises. L’impression sera donc plus grise au fil des heures. Nous composerons toujours avec un vent de nord mais un rien moins soutenu qu’aujourd’hui. Du coup, les 14 à 17°C nous paraîtront un peu plus agréables. On n’exclut pas très localement des Fagnes à la Campine quelques gouttes, mais de manière anecdotique.