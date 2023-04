Météo en Belgique : grande fraîcheur ce jeudi

En cours de journée, peu de changement, nous aurons encore une alternance d’éclaircies, de passages nuageux menaçants et encore quelques ondées. L’air froid sera sensible avec le vent d’est. Côté température on repassera largement sous la barre des valeurs de saison : pas plus de 7 à 9°C en Ardenne et sur le Sillon Sambre-et-Meuse 11°C tout au plus sur le centre du pays.