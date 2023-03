Météo en Belgique : grand vent et grande douceur

La nuit de mardi à mercredi, avec des minima de 0 à -2°C on pourrait retrouver un peu de neige ou neige fondante localement.

Mercredi, les températures remonteront entre 5 et 9°C et le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies. Le matin, encore quelques giboulées restent d’actualité se transformant en petites ondées pluvieuses l’après-midi.

Jeudi, on s’attend à une journée d’accalmie avec des éclaircies et un temps plus sec. Le vent de sud soufflera de manière modérée et les maxima se caleront dans des valeurs de saison : 9 à 12°C.

Vendredi, de nouvelles averses devraient remonter sur notre pays dans un flux de sud radouci, on attend 13 à 15°C avec des averses qui pourraient s’accompagner de quelques coups de tonnerre.

A priori, ce temps doux, variable et légèrement instable devrait jouer les prolongations le prochain week-end.