Météo en Belgique : généralement très nuageux avec quelques gouttes par endroits

Cet après-midi, la couverture nuageuse se morcellera un peu mais les nuages resteront prédominants avec de faibles averses à l’est d’un axe passant par Charleroi, Bruxelles et Anvers. Sous les nuages, les maxima resteront un peu bas pour cette période de l’année et ne dépasseront pas 7 à 8°C sur le relief ardennais, 10°C à Liège et Ostende, 11°C pour Namur, Bruxelles et Anvers, 12°C du côté de Mons et 13°C aux environs de Tournai.