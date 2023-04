Le rafraîchissement devrait être bref car dès vendredi, nous devrions déjà retrouver 13 à 16°C (même un peu plus sur l’est) mais avec encore et toujours quelques faibles averses qui nous quitteraient tôt le matin par l’ouest, mais suivies d’un temps plus sec alternant éclaircies et passages nuageux.

Nous devrions basculer samedi à nouveau dans un flux de sud-ouest, nous garantissant un temps à peu près sec le matin, puis retour d’averses par la frontière française en cours de journée. La douceur s’affirme un peu plus avec des maxima de 15 à 19°C.

Dimanche, c’est le retour d’averses plus nombreuses dans une masse d’air un peu rafraichie : 11 à 16°C.

Le début de la semaine prochaine sera variable et frais, très frais même avec seulement 9 à 11°C lundi et de fréquentes averses, 6 à 10°C mardi avec des éclaircies plus larges mais toujours quelques ondées.