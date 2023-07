Météo en Belgique : entre éclaircies et passages nuageux, un dimanche en demi-teinte

En ce début de matinée, le temps redevient relativement sec avec de belles éclaircies, les dernières gouttes s’évacuent en direction de l’Allemagne. Dès le milieu de la matinée, nuages et éclaircies se partageront le ciel et quelques ondées ne sont pas exclues par endroit. Le mercure indiquera vers 11h de 15 à 18°C en moyenne.

Durant l’après-midi, des passages nuageux plus denses alterneront avec quelques périodes plus agréables, des ondées sont toujours possible parfois soutenues. L’impression sera surtout venteuse avec des rafales pouvant localement atteindre 70 km/h. Le thermomètre n’indiquera pas plus de 16°C de St-Hubert, 20-21 pour le Hainaut, Namur ou Liège, 22°C pour Bruxelles.