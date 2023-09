Météo en Belgique : entre éclaircies et nuages ce mercredi

Demain jeudi, une zone de pluie assez active va lentement traverser le pays d’ouest en est au fil des heures. Vers midi, il pleuvra déjà bien sur l’ouest et il fera encore très temporairement sec dans l’est et le sud mais en cours d’après-midi, tout le monde retrouvera de la pluie. Sous ce ciel plombé, les températures ne décolleront plus et l’on se retrouvera sous les valeurs de saison : 16 à 18°C en toutes régions. Valeurs qui seront atteintes en matinées et qui n’évolueront plus. Les cumuls de pluie pourraient être assez importants.