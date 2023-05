Météo en Belgique : ensoleillé et printanier ce mercredi

Demain jeudi, la journée sera caractérisée par l’arrivée d’air encore un peu plus doux sur notre pays, ce sera la journée la plus douce depuis le début de l’année avec un ciel encore bien ensoleillé le matin et déjà un peu plus de nuages l’après-midi sur l’ouest. Il fera sec et le vent redeviendra modéré de secteur est à sud-est. Températures enfin en nette hausse : 18 à 20°C sur les reliefs et 23°C dans le centre. Il fera même un peu lourd en soirée et l’on n’exclut pas un petit orage isolé.