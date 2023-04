Météo en Belgique : enfin la douceur ce jeudi

Dans l’après-midi, le voile nuageux s’épaissira par l’ouest du pays mais nous resterons au sec avec un vent faible sans direction précise. La masse d’air se radoucit, c’est la bonne nouvelle du jour et les températures seront enfin cette fois de saison, on attend 13 à 16°C. Les nuages deviendront plus menaçants en toute fin de journée par le littoral et l’extrême ouest du pays avec déjà quelques gouttes vers 20h à la Côte.